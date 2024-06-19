В Україна 20 червня погіршиться погода – град, сильний вітер та грози

У четвер, 20 червня, по всій території України погіршиться погода.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій за інформацією Укргідрометцентру повідомляють, що вже цієї ночі, з 19 на 20 червня у північних та більшості західних областей очікуються грози, вдень – по всій території, крім західної частини.

В окремих районах центральних, південних і східних областей – вдень град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та області очікується гроза.

Громадян просять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

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