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В Украине 20 июня ухудшится погода – град, сильный ветер и грозы

19:45, 19 июня 2024
В четверг, 20 июня, на всей территории Украины ухудшится погода.
В Украине 20 июня ухудшится погода – град, сильный ветер и грозы
Источник фото: unsplash
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по информации Укргидрометцентра сообщают, что уже этой ночью с 19 на 20 июня в северных и большинстве западных областей ожидаются грозы, днем ​​- по всей территории, кроме западной части.

В отдельных районах центральных, южных и восточных областей – днем ​​град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области ожидается гроза.

Граждан просят держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

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