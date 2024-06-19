В Украине 20 июня ухудшится погода – град, сильный ветер и грозы

В четверг, 20 июня, на всей территории Украины ухудшится погода.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по информации Укргидрометцентра сообщают, что уже этой ночью с 19 на 20 июня в северных и большинстве западных областей ожидаются грозы, днем ​​- по всей территории, кроме западной части.

В отдельных районах центральных, южных и восточных областей – днем ​​град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области ожидается гроза.

Граждан просят держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

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