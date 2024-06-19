«Охота» за выплатами: украинских беженцев в Нидерландах предупредили о мошенниках

Злоумышленники отправляют фейковые сообщения от миграционной службы IND о якобы дополнительных выплатах.

В Нидерландах мошенники пытаются снять деньги со счетов украинских беженцев. Злоумышленники отправляют фейковые сообщения от миграционной службы IND о якобы дополнительных выплатах. Об этом сообщает Studiegids.tue.nl.

Отмечено, что беженцы получают фейковые сообщения от миграционной службы IND и Нидерландского совета беженцев (VluchtelingenWerk Nederland). В них предлагают заполнить форму, чтобы получить дополнительную денежную помощь.

На самом деле, это стандартная фишинговая схема – перейдя по ссылке и заполнив форму, человек предоставляет доступ мошенникам к своим банковским счетам.

Следует помнить, что:

IND никогда не отправляет сообщения через SMS или WhatsApp

IND общается только письмами

IND не предлагает финансовой поддержки

Что делать, если получили мошенническое сообщение:

Не заполняйте форму. Удалите сообщение и заблокируйте отправителя и не отвечайте на следующие сообщения.

Сообщите об инциденте на информационной стойке в вашем приюте и подайте заявление в полицию.

Если вы все-таки заполнили форму, сброшенную мошенниками, нужно заблокировать свой банковский счет и кредитную карту. Это можно сделать в банке или через банковское приложение, если оно есть на телефоне. Иначе есть риск, что злоумышленники получат доступ к вашим деньгам.

Связаться с полицией в Нидерландах можно позвонив по телефону 0 900 88 44.

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