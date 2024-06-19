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«Полювання» за виплатами: українських біженців у Нідерландах попередили про шахраїв

22:37, 19 червня 2024
Зловмисники відправляють фейкові повідомлення від міграційної служби IND про начебто додаткові виплати.
«Полювання» за виплатами: українських біженців у Нідерландах попередили про шахраїв
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У Нідерландах шахраї намагаються зняти гроші з рахунків українських біженців. Зловмисники відправляють фейкові повідомлення від міграційної служби IND про начебто додаткові виплати. Про це повідомляє Studiegids.tue.nl.

Зазначається, що біженці отримують фейкові повідомлення від міграційної служби IND та Нідерландської ради біженців (VluchtelingenWerk Nederland). У них пропонують заповнити форму, щоб начебто отримати додаткову грошову допомогу.

Насправді, це стандартна фішингова схема - перейшовши за посиланням та заповнивши форму, людина надає доступ шахраям до своїх банківських рахунків.

Слід пам’ятати, що:

  • IND ніколи не надсилає повідомлсення через SMS або WhatsApp
  • IND спілкується лише листами
  • IND не пропонує фінансової підтримки

Що робити, якщо отримали шахрайське повідомлення:

Не заповнюйте форму. Видаліть повідомлення та заблокуйте відправника і не відповідайте на такі повідомлення.

Повідомте про інцидент на інформаційній стійці у вашому притулку та подайте заяву до поліції.

Якщо ви все-таки заповнили форму, яку скинули шахраї, потрібно заблокувати свій банківський рахунок і кредитну картку. Це можна зробити в банку або через банківський додаток, якщо він є на телефоні. Інакше є ризик, що зловмисники отримають доступ до ваших грошей.

Зв'язатись з поліцією у Нідерландах можна зателефонувавши за номером 0 900 88 44.

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