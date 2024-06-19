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Незаконна порубка дерев: суд застосував до обвинуваченого покарання у вигляді пробаційного нагляду

19:18, 19 червня 2024
Внаслідок незаконних дій обвинуваченого було завдано збитків навколишньому природному середовищу на суму більше 28 тисяч.
Незаконна порубка дерев: суд застосував до обвинуваченого покарання у вигляді пробаційного нагляду
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Лебединським районним судом Сумської області винесено вирок чоловіку, якого обвинувачено у незаконній порубці дерев. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Фігуранта визнано винуватим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, та призначено йому покарання у виді пробаційного нагляду на строк 1 рік.

На підставі ч. 2 ст. 59-1 КК України на нього покладено обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

За матеріалами справи, в грудні 2023 року  чоловік на транспортному засобі марки Т-16 прибув на територію лісового масиву, який перебуває у користуванні Філії «Лебединське лісове господарство» ДП «Ліси України», який відноситься до території державного лісового фонду України, попередньо взявши із собою бензопилу. У подальшому, діючи умисно, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання і відтворення лісу, як важливого елемента навколишнього природного середовища, порушуючи вимоги ст. 69 Лісового кодексу України, не маючи лісорубного квитка, здійснив незаконну порубку двох сироростучих дерев.

Внаслідок протиправних дій обвинуваченого навколишньому природному середовищу спричинено шкоду в розмірі 28708,13 грн., що підтверджено висновком інженерно-екологічної експертизи.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Суд нагадує, що пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке запроваджено в Україні з 28 березня 2024 року. Він полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства. На засудженого покладається низка обов’язків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Кримінальному кодексі з’явився пробаційний нагляд як основний вид покарання. За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду.

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