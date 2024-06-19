ВККС рекомендує відрядити суддю до Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області

До Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області на один рік рекомендували відрядити суддю.

У середу, 19 червня, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалової Ірини Сергіївни до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 5 судів.

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