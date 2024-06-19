ДПС нагадала, що є підтвердженням включення фізособи-благодійника до Реєстру волонтерів

Підтвердженням включення фізособи-благодійника до Реєстру волонтерів є квитанція, в якій повідомляється про включення до Реєстру, або лист із даними про включення до Реєстру.

У Головному управлінні ДПС у Львівській області зазначали, що підтвердженням включення ФО – благодійника до Реєстру волонтерів є квитанція, в якій повідомляється про включення до Реєстру, або лист із даними про включення до Реєстру.

Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф ведеться ДПС відповідно до п. 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України від 05.07.2012 №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Механізм включення волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф до Реєстру встановлений Порядком формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, затвердженим наказом Мінфіну від 30.10.2014 №1089, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.11.2014 за №1471/26248.

Згідно з п. 2.1 розд. ІІ Порядку включення волонтера до Реєстру здійснюється на підставі заяви про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф за формою №1-РВ процедура подання якої встановлена п. 2.2. Порядку.

Про результати обробки заяви, поданої в електронній формі, фізичній особі – благодійнику надсилається інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому у встановленому законодавством порядку, засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС за результатами ідентифікації, обробки електронного документа.

Згідно з п. 2.4 та 2.5 розд. ІІ Порядку, в разі відсутності підстав для відмови у включенні фізичної особи – благодійника до Реєстру територіальний орган ДПС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу – благодійника до Реєстру.

Протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, територіальний орган ДПС повідомляє фізичну особу – благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

У разі включення фізичної особи – благодійника до Реєстру на підставі заяви, поданої у паперовій формі, у листі зазначаються відомості з Реєстру, наведені у п. 1.3 розд. I Порядку.

У разі включення фізичної особи – благодійника до Реєстру на підставі заяви, поданої в електронній формі, фізичній особі – благодійнику надсилається інформація у квитанції.

Отже, інформація про результати розгляду заяви надсилається заявнику у квитанції, якщо заяву подано в електронній формі, або у листі, якщо заяву подано у паперовій формі.

Оприлюднення інформації з Реєстру передбачене п. 1.3 розд. І Порядку.

Відповідно до пп. 4 п. 1 Постанови КМУ від 12.03.2022 №263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, у тому числі до Реєстру.

Отже, у період обмеженого доступу до Реєстру підтвердженням включення фізичної особи – благодійника до Реєстру залежно від обраної форми подання заяви є квитанція, в якій повідомляється про включення фізичної особи – благодійника до Реєстру або лист із даними про включення такої особи до Реєстру.

Волонтер або його представник не позбавлені права у будь-який час звернутись до контролюючого органу для отримання листа – підтвердження про включення фізичної особи – благодійника до Реєстру.

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