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ГНС напомнила, что является подтверждением включения физлица-благотворителя в Реестр волонтеров

22:18, 19 июня 2024
Подтверждением включения физлица-благотворителя в Реестр волонтеров является квитанция, в которой сообщается о включении в Реестр, или письмо с данными о включении в Реестр.
ГНС напомнила, что является подтверждением включения физлица-благотворителя в Реестр волонтеров
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В Главном управлении ГНС во Львовской области отмечали, что подтверждением включения ФЛ – благотворителя в Реестр волонтеров является квитанция, в которой сообщается о включении в Реестр, или письмо с данными о включении в Реестр.

Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф ведется ГНС в соответствии с п. 21 раздела VII «Заключительные положения» Закона Украины от 05.07.2012 №5073- VI «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Механизм включения волонтеров антитеррористической операции и/или осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Реестр установлен Порядком формирования и ведения Реестра волонтеров антитеррористической операции и/или осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны , отпор и сдерживание вооруженной агрессии рф, утвержденным приказом Минфина от 30.10.2014 №1089, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 19.11.2014 под №1471/26248.

Согласно п. 2.1 разд. II Порядка включения волонтера в Реестр осуществляется на основании заявления о включении/внесении изменений в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф по форме №1-РО процедура представления которой установлена ​​п. 2.2. Порядка.

О результатах обработки заявления, поданного в электронной форме, физическому лицу – благотворителю направляется информация средствами Электронного кабинета или средствами телекоммуникаций в виде квитанции, являющейся электронным сообщением, формируемым в формате, утвержденном в установленном законодательством порядке, средствами информационно-коммуникационной системы ГНС идентификации, обработки электронного документа.

Согласно п. 2.4 и 2.5 разд. ІІ Порядка, в случае отсутствия оснований для отказа во включении физического лица – благотворителя в Реестр территориальный орган ГНС обязан в течение одного рабочего дня со дня получения заявления включить такое физическое лицо – благотворителя в Реестр.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем ​​получения заявления, территориальный орган ГНС уведомляет физическое лицо – благотворителя о результатах рассмотрения заявления в порядке, определенном ст. 42 НКУ.

В случае включения физического лица – благотворителя в Реестр на основании заявления, поданного в бумажной форме, в письме указываются сведения из Реестра, приведенные в п. 1.3 разд. I Порядка.

При включении физического лица – благотворителя в Реестр на основании заявления, поданного в электронной форме, физическому лицу – благотворителю направляется информация в квитанции.

Следовательно, информация о результатах рассмотрения заявления направляется заявителю в квитанции, если заявление подано в электронной форме, или в письме, если заявление подано в бумажной форме.

Обнародование информации из Реестра предусмотрено п. 1.3 разд. И Порядка.

В соответствии с пп. 4 п. 1 Постановления КМУ от 12.03.2022 №263 «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения» на период действия военного положения ограничен доступ к публичным электронным реестрам, в том числе к Реестра.

Следовательно, в период ограниченного доступа в Реестр подтверждением включения физического лица – благотворителя в Реестр в зависимости от выбранной формы подачи заявления является квитанция, в которой сообщается о включении физического лица – благотворителя в Реестр или письмо с данными о включении такого лица в Реестр.

Волонтер или его представитель не лишены права в любое время обратиться в контролирующий орган для получения письма – подтверждения о включении физического лица – благотворителя в Реестр.

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