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НАБУ и САП сообщили о подозрении тестю экс-председателя ГФС Романа Насирова – СМИ

15:50, 19 июня 2024
Тестю экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, застройщику Александру Глимбовскому НАБУ и САП сообщили о подозрении.
НАБУ и САП сообщили о подозрении тестю экс-председателя ГФС Романа Насирова – СМИ
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении близкому лицу экс-председателя Государственной фискальной службы и его советнику.

Об этом сообщают пресс-службы органов.

По информации «Слово и дело», речь идет о тесте экс-председателя ГФС Романа Насирова, застройщика Александра Глимбовского.

В рамках следствия НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости в Киеве и денежные средства в сумме более 30 млн грн, которые принадлежат владельцу группы стройкомпаний.

«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, которую получил Глава Государственной фискальной службы Украины в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов. Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн грн, которая предоставлялась за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн.

В настоящее время о подозрении сообщено двум лицам, среди которых приближенное к бывшему председателю ГФС лицо (его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины) и его советник (ч. 3 ст. 209 УК Украины)», - сообщили в САП.

По версии следствия, в течение декабря 2015 года – марта 2016 года приближенное к бывшему Председателю ГФС лицо посодействовало ему в получении части неправомерной выгоды.

«Это лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, обеспечило получение части взятки, а именно более 13 млн евро, на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), которые в течение мая 2017 года – апреля 2018 года легализовало через покупку жилого и офисного комплекса с паркингом в центре Киева», – пишут в Специализированной прокуратуре.

В САП отмечают, что следствие установило, что приобретение недвижимости в центре столицы фактически производилось на основании расчетов между двумя компаниями-нерезидентами в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, имело скрытый характер и происходило под видом оплаты акций еще одной компании.

«Несмотря на то, что с 2019 года получение информации о движении средств в иностранных банках по определенным обществам блокировалось заинтересованными представителями, следствию удалось полностью установить истинную природу финансовых перечислений между компаниями-нерезидентами.

Со своей стороны советник экс-председателя ГФС легализовал другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, находившуюся на счетах подконтрольной ему компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В январе 2017 года 5,5 млн долларов США были использованы для заключения агентского договора, а еще 2,8 млн евро – как оплата по договорам купли-продажи в апреле – августе 2018 года», - сказано в сообщении САП.

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