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НАБУ та САП повідомили про підозру тестю ексголови ДФС Романа Насірова – ЗМІ

15:50, 19 червня 2024
Тестю ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, забудовнику Олександру Глімбовському НАБУ та САП повідомили про підозру.
НАБУ та САП повідомили про підозру тестю ексголови ДФС Романа Насірова – ЗМІ
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру близькій особі ексголови Державної фіскальної служби та його раднику.

Про це повідомляють прес-служби органів.

За інформацією «Слово і діло», ідеться про тестя ексголови ДФС Романа Насірова, забудовника Олександра Глімбовського.

У межах слідства НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості в Києві та грошові кошти в сумі понад 30 млн грн, які належать власнику групи будкомпаній.

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Наразі про підозру повідомлено двом особам, серед яких наближена до колишнього Голови ДФС особа (її дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України) та його радник (ч. 3 ст. 209 КК України)», - повідомили у САП.

За версією слідства, впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди.

«Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила отримання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва», - пишуть у Спеціалізованій прокуратурі.

У САП зазначають, що слідство встановило, що придбання нерухомості в центрі столиці фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

«Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими представниками, слідству вдалося повністю встановити дійсну природу фінансових перерахувань між компаніями-нерезидентами.

Зі свого боку радник ексголови ДФС легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн доларів США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року», - сказано у повідомленні САП.

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