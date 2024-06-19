У Києві покарали пішоходів, які перетнули проїзну частину у невстановленому місці: відео

Поліцейські винесли на пішоходів постанови.

У Солом'янському районі Києва покарали пішоходів, які перетнули проїзну частину у невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушників, провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанови за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.

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