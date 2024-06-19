ВККС рекомендует откомандировать судью в Днепропетровский райсуд Днепропетровской области

В Днепропетровский райсуд Днепропетровской области на один год рекомендовали откомандировать судью.

В среду, 19 июня, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Шаповаловой Ирины Сергеевны в Днепропетровский районный суд Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 5 судов.

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