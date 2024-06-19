Незаконная вырубка деревьев: суд применил к обвиняемому наказание в виде пробационного надзора

В результате незаконных действий обвиняемого был нанесен ущерб окружающей среде на сумму более 28 тысяч.

Лебединским районным судом Сумской области вынесен приговор мужчине, обвиняемому в незаконной порубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фигурант признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, и ему назначено наказание в виде пробационного надзора сроком 1 год.

На основании ч. 2 ст. 59-1 УК Украины на него возложены обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

По материалам дела, в декабре 2023 года мужчина на транспортном средстве марки Т-16 прибыл на территорию лесного массива, который находится в пользовании Филиала «Лебединское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины», который относится к территории государственного лесного фонда Украины, предварительно взяв с собой бензопилу. В дальнейшем, действуя умышленно, в нарушение установленного порядка охраны, рационального использования и воспроизводства леса, как важного элемента окружающей природной среды, нарушая требования ст. 69 Лесного кодекса Украины, не имея лесорубного билета, совершил незаконную порубку двух сырорастущих деревьев.

В результате противоправных действий обвиняемого окружающей природной среде нанесен ущерб в размере 28708,13 грн., что подтверждено выводом инженерно-экологической экспертизы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Суд напоминает, что пробационный надзор — это основное уголовное наказание, введенное в Украине с 28 марта 2024 года. Он заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества. На осужденного возлагается ряд обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более серьезное наказание.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Уголовном кодексе появился пробационный надзор как основной вид наказания. За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора.

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