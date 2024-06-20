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У Києві 88-річний дідусь «подарував» дружині податківця 5 млн грн, а тестю і тещі — понад 20 млн грн

12:11, 20 червня 2024
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей на понад 25 млн грн у столичного податківця.
У Києві 88-річний дідусь «подарував» дружині податківця 5 млн грн, а тестю і тещі — понад 20 млн грн
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 20 млн грн, а також декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн у податківця з Києва. Про це поінформували на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що ці факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, поданої колишнім начальником Управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби (УВБ ГУ ДФС) у Київській області, який наразі працює заступником начальника управління Головного управління ДПС у м. Києві.

У своїй декларації посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі м. Києва, вартість яких йому не відома.

Перевіркою встановлено, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.

Під час повної перевірки посадовець пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн.

Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині посадовця ще й 5 млн. грн., які були у декларації готівкою 175 тис. дол. США.

«Джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих у вигляді заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав», - повідомили у НАЗК.

Там також додали, що пояснення посадовця та його родичів щодо джерел походження коштів були піддані обгрунтованому сумніву та не враховані під час перевірки.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.

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