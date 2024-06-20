В Киеве 88-летний дедушка «подарил» жене налоговика 5 млн грн, а тестю и теще — более 20 млн грн

НАПК выявило признаки незаконного обогащения и декларирования недостоверных сведений более чем на 25 млн грн у столичного налоговика.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что выявило признаки незаконного обогащения на сумму более 20 млн грн, а также декларирование недостоверных сведений на более 5 млн грн у налоговика из Киева. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отмечают, что эти факты установлены по результатам полной проверки декларации за 2021 год, поданной бывшим начальником Управления внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы (УВБ ГУ ГФС) в Киевской области, работающим в настоящее время заместителем начальника управления Главного управления ГНС в г. Киеве.

В своей декларации чиновник указал, что вместе с супругой в отчетном периоде пользовался квартирой и двумя паркоместами в Печерском районе г. Киева, стоимость которых ему неизвестна.

Проверкой установлено, что эти объекты в 2021 году были приобретены тестем и тещей должностного лица более чем за 16 млн грн, тогда как их совокупный доход из подтвержденных источников с 1998 года составил чуть более 1,7 млн ​​грн. Договоры от имени тещи заключала супруга должностного лица на основании доверенности.

В ходе полной проверки чиновник пояснил, что квартира и машиноместа куплены тестем и тещей за средства, подаренные 88-летним дедушкой. Речь идет о более чем 20 млн грн.

Кроме того, упомянутый дедушка якобы подарил жене должностного лица еще и 5 млн. грн., которые были в декларации наличными 175 тыс. дол. США.

«Источниками происхождения более 25 млн грн дедушка назвал сбережения от доходов, полученных в виде заработной платы, продажи недвижимого и движимого имущества, коллекции старинных монет, икон и драгоценных металлов. При этом никаких документов, подтверждающих факт продажи имущества и получения доходов, он не предоставил», - сообщили в НАПК.

Там также добавили, что объяснения должностного лица и его родственников по поводу источников происхождения средств были подвергнуты обоснованному сомнению и не учтены во время проверки.

По результатам проверки НАПК составило обоснованные выводы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Государственное бюро расследований.

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