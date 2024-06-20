Из Украины пытались незаконно вывезти комплектующие для Су-27, их передадут на нужды ВСУ

Комплектующие для самолетов СУ-27 пытались незаконно вывезти в Евросоюз гражданин Украины.

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Закарпатские таможенники обнаружили комплектующие для военных самолетов СУ-27 на таможенном посту «Дьяково» еще в марте 2024 года. Комплектующие были спрятаны в багажном отсеке автобуса среди личных вещей и перевозились в деревянных ящиках. Их незаконно пытался вывезти в Евросоюз гражданин Украины, водитель автобуса, осуществлявший международные перевозки. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Сразу после обнаружения контрабанды, Закарпатская таможня сообщила правоохранительным органам о возможном преступлении, предусмотренном ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Сейчас СБУ и Закарпатская областная прокуратура инициировали передачу выявленных таможенниками комплектующих для нужд Вооруженных Сил Украины. Их передадут одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ, чтобы они могли быть использованы на фронте для поддержки боевых действий.

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