Концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на следственных действиях: директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, почему не посетит заседание Комитета, возглавляемого Анастасией Радиной

Как известно, председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина анонсировала заседание комитета «относительно возможных утечек информации расследований НАБУ» на 20 июня. «Ожидаем заслушать директора Бюро» – добавила она.
Впрочем, как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, он признателен за приглашение на заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины его членам и лично председателю Анастасии Радиной, однако посещать его не будет.
«Госпоже Анастасия хорошо известно о начатом досудебном расследовании относительно вероятной утечки информации, осуществляемой УИК НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А потому предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно.
Считаю, что концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на осуществлении эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по достижению быстрого и объективного результата расследования.
Более того, я считаю недопустимым обсуждать промежуточные и финальные результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко.
О результатах как досудебного, так и трех служебных расследований, проводимых параллельно, я публично проинформирую общественность, журналистов и другие заинтересованные стороны. Об этом будет анонсировано дополнительно, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы по указанному расследованию» - указал Кривонос.
Это вызвало возмущение у Анастасии Радиной, которая указала, что «в случае игнорирования заседания комитета директором НАБУ это можно будет расценивать как подтверждение тезисов, высказанных журналистами в опубликованном утром расследовании».
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал, почему начато досудебное, а не служебное расследование утечек информации.
Автор: Наталья Мамченко
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