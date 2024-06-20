Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на следственных действиях: директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, почему не посетит заседание Комитета, возглавляемого Анастасией Радиной

11:48, 20 июня 2024
Предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно, отметил Семен Кривонос.
Концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на следственных действиях: директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, почему не посетит заседание Комитета, возглавляемого Анастасией Радиной
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина анонсировала заседание комитета «относительно возможных утечек информации расследований НАБУ» на 20 июня. «Ожидаем заслушать директора Бюро» – добавила она.

Впрочем, как отметил директор НАБУ Семен Кривонос, он признателен за приглашение на заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины его членам и лично председателю Анастасии Радиной, однако посещать его не будет.

«Госпоже Анастасия хорошо известно о начатом досудебном расследовании относительно вероятной утечки информации, осуществляемой УИК НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А потому предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно.

Считаю, что концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на осуществлении эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по достижению быстрого и объективного результата расследования.

Более того, я считаю недопустимым обсуждать промежуточные и финальные результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко.

О результатах как досудебного, так и трех служебных расследований, проводимых параллельно, я публично проинформирую общественность, журналистов и другие заинтересованные стороны. Об этом будет анонсировано дополнительно, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы по указанному расследованию» - указал Кривонос.

Это вызвало возмущение у Анастасии Радиной, которая указала, что «в случае игнорирования заседания комитета директором НАБУ это можно будет расценивать как подтверждение тезисов, высказанных журналистами в опубликованном утром расследовании».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал, почему начато досудебное, а не служебное расследование утечек информации.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нового директора Бюро экономической безопасности будет выбирать комиссия, где у международных экспертов будет решающий голос – Рада приняла закон

Текст законопроекта о Бюро экономической безопасности был согласован с международными партнерами.

Концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на следственных действиях: директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, почему не посетит заседание Комитета, возглавляемого Анастасией Радиной

Предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно, отметил Семен Кривонос.

Парламентская ВСК рассмотрела вопрос, почему мужчин до 25 лет могут мобилизовать

Временная следственная комиссия Верховной Рады заслушала проблему с мобилизацией мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были одно время признаны ограниченно годными.

ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного

Администратором информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного, судя по объявленным тендерам, является госпредприятие «Дія».

Этический совет рекомендует Президенту назначить членом ВСП судью Андрея Жука, который открыл чиновнице с российским паспортом путь к восстановлению в должности и покрывал «судью Майдана»

Судья Верховного Суда Андрей Жук решил, что предоставленная СБУ фотокопия паспорта рф чиновницы и налоговый номер рф – еще не доказательства по делу, а теперь его могут назначить членом Высшего совета правосудия по рекомендации отборочной комиссии с международниками.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду