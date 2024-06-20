Концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на слідчих діях: директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, чому не відвідає засідання Комітету, який очолює Анастасія Радіна

Пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною, зазначив Семен Кривонос.

Як відомо, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна анонсувала засідання комітету «щодо ймовірних витоків інформації розслідувань НАБУ» на 20 червня. «Очікуємо заслухати директора Бюро» - додала вона.

Втім, як зазначив директор НАБУ Семен Кривонос, він вдячний за запрошення на засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради України його членам та особисто голові Анастасії Радіній, однак відвідувати його не буде.

«Пані Анастасії добре відомо про розпочате досудове розслідування щодо ймовірного витоку інформації, яке здійснюється УВК НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). А тому пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною.

Вважаю, що концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на здійсненні ефективних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для досягнення швидкого та обʼєктивного результату розслідування.

Більше того, вважаю недопустимим обговорювати проміжні та фінальні результати розслідування без участі керівника САП Олександра Клименка.

Про результати як досудового, так і трьох службових розслідувань, які проводяться паралельно, я публічно поінформую громадськість, журналістів та інші зацікавлені сторони. Про це буде анонсовано додатково, аби всі охочі могли отримати відповіді на свої питання щодо вказаного розслідування» - вказав Кривонос.

Це викликало обурення у Анастасії Радіної, яка вказала, що «у випадку ігнорування засідання комітету директором НАБУ це можна буде розцінювати як підтвердження тез, які висловили журналісти в опублікованому зранку розслідуванні».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував, чому розпочато досудове, а не службове розслідування щодо витоків інформації.

Автор: Наталя Мамченко

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