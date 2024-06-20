З України намагалися незаконно вивезти комплектуючі для Су-27, їх передадуть на потреби ЗСУ

Комплектуючі для літаків СУ-27 намагалися незаконно вивезти до Євросоюзу громадянин України.

Джерело фото: ArmyInform

Закарпатські митники виявили комплектуючі для військових літаків СУ-27 на митному посту «Дякове» ще в березні 2024 року. Комплектуючі були заховані в багажному відсіку автобуса серед особистих речей і перевозилися у дерев'яних ящиках. Їх незаконно намагався вивезти до Євросоюзу громадянин України, водій автобуса, що здійснював міжнародні перевезення. Про це повідомила Державна митна служба України.

Одразу після виявлення контрабанди, Закарпатська митниця повідомила правоохоронні органи про можливий злочин, передбачений ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі СБУ та Закарпатська обласна прокуратура ініціювали передачу виявлених митниками комплектуючих для потреб Збройних Сил України. Їх передадуть одній із військових частин Повітряних Сил ЗСУ, щоб вони могли бути використані на фронті для підтримки бойових дій.

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