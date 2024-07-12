Хабар за надання ліцензії на продаж пального: затримали одного з головних податківців Києва

В.о. заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві погорів на хабарі.

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Служба безпеки України повідомила, що викрила на хабарі виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві. Посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

Як повідомили у спецслужбі, задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

«Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу», - заявили у СБУ.

Обом затриманим оголошено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

У СБУ додали, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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