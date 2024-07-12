Взятка за предоставление лицензии на продажу горючего: задержали одного из главных налоговиков Киева

И.о. заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве погорел на взятке.

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Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила на взятке исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. Чиновник причастен к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

Как сообщили в спецслужбе, задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

В обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего. Для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

«Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго транша, - заявили в СБУ.

Обоим задержанных сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных.

В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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