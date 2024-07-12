Свидетели в суде: какие права, обязанности и за что можно получить штраф

Черкасский апелляционный суд напомнил о правах и обязанностях свидетелей в суде.
Кто может быть свидетелем?
Свидетелем может быть любое лицо, которому известны обстоятельства, касающиеся дела. Это означает, что в суд могут быть вызваны не только те, кто непосредственно видел или слышал о расследуемых событиях, но и те, кто владеет любой информацией, которая может быть полезна для рассмотрения дела.
Обязанности свидетеля:
Явиться в суд по вызову в установленное время и место.
Дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах дела.
При отсутствии возражений сторон дела свидетель может участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции.
Суд может разрешить свидетелю участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции даже при наличии возражений сторон, если свидетель не может явиться в суд по уважительным причинам (болезнь, преклонный возраст, инвалидность и т.п.).
В случае невозможности прибытия в суд и участия в судебном заседании в режиме видеоконференции свидетель обязан заблаговременно уведомить об этом суд.
Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля?
Недееспособные физические лица, а также лица, которые находятся на лечении в психиатрическом учреждении и не способны из-за своих физических или психических недостатков правильно воспринимать обстоятельства дела или давать показания.
Лица, обязанные хранить в тайне сведения, полученные ими в связи с предоставлением профессиональной юридической помощи или услуг медиации (адвокаты, медиаторы).
Священнослужители – об сведениях, полученных ими на исповеди.
Судьи и присяжные - об обстоятельствах обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших при принятии судебного решения, или информацию, которая стала известна судьи во время урегулирования спора с его участием.
Другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей по закону или международному договору.
Отказ свидетеля от дачи показаний:
Свидетель имеет право отказаться давать показания только в случаях, предусмотренных законом. В частности, он может не давать показания против себя, членов своей семьи и близких родственников.
Если свидетель отказывается давать показания без уважительных причин, суд может наложить на него штраф.
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