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Свидетели в суде: какие права, обязанности и за что можно получить штраф

22:18, 12 июля 2024
Украинцам напомнили, кто может и не может быть свидетелем, а также рассказали об обязанностях свидетеля.
Свидетели в суде: какие права, обязанности и за что можно получить штраф
Фото: flsa6.gov
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Черкасский апелляционный суд напомнил о правах и обязанностях свидетелей в суде.

Кто может быть свидетелем?

Свидетелем может быть любое лицо, которому известны обстоятельства, касающиеся дела. Это означает, что в суд могут быть вызваны не только те, кто непосредственно видел или слышал о расследуемых событиях, но и те, кто владеет любой информацией, которая может быть полезна для рассмотрения дела.

Обязанности свидетеля:

Явиться в суд по вызову в установленное время и место.

Дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах дела.

При отсутствии возражений сторон дела свидетель может участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Суд может разрешить свидетелю участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции даже при наличии возражений сторон, если свидетель не может явиться в суд по уважительным причинам (болезнь, преклонный возраст, инвалидность и т.п.).

В случае невозможности прибытия в суд и участия в судебном заседании в режиме видеоконференции свидетель обязан заблаговременно уведомить об этом суд.

Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля?

Недееспособные физические лица, а также лица, которые находятся на лечении в психиатрическом учреждении и не способны из-за своих физических или психических недостатков правильно воспринимать обстоятельства дела или давать показания.

Лица, обязанные хранить в тайне сведения, полученные ими в связи с предоставлением профессиональной юридической помощи или услуг медиации (адвокаты, медиаторы).

Священнослужители – об сведениях, полученных ими на исповеди.

Судьи и присяжные - об обстоятельствах обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших при принятии судебного решения, или информацию, которая стала известна судьи во время урегулирования спора с его участием.

Другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей по закону или международному договору.

Отказ свидетеля от дачи показаний:

Свидетель имеет право отказаться давать показания только в случаях, предусмотренных законом. В частности, он может не давать показания против себя, членов своей семьи и близких родственников.

Если свидетель отказывается давать показания без уважительных причин, суд может наложить на него штраф.

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