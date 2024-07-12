В Албании протестующие забросали здание правительства «коктейлями Молотова» и устроили драки с полицией

Оппозиция требует отставки премьер-министра Албании.

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Тысячи оппозиционных протестующих в Тиране забросали здание правительства и мэрию коктейлями Молотова, обвиняя премьер-министра Эди Раму в коррупции и требуя его отставки. Эту информацию сообщает агентство Reuters.

Масштабные акции протеста прошли перед офисом Рамы и офисом мэра столицы Тираны, который также представляет Социалистическую партию, к которой принадлежит премьер-министр. Полиция не вмешивалась в ход протестов, но активно тушила огонь от зажигательных смесей, которые были брошены в направлении зданий, что поставило под угрозу жизни нескольких офицеров. Известий о пострадавших не поступало.

Оппозиционные силы также требовали освобождения лидера оппозиции Сали Бериши, который находится под домашним арестом и под следствием по обвинению в коррупции во время его премьерства в 2005-2013 годах. Бериша отвергает все обвинения и заявляет о политической мести со стороны Рамы с целью заставить оппонентов молчать.

Действующий премьер-министр Албании Эди Рама удерживается у власти с 2013 года и выиграл все парламентские и местные выборы. Он не предоставил комментариев относительно последних событий, однако регулярно отрицает все обвинения, выдвинутые его оппонентами.

Пока прокуратура не приняла решение о выдвижении официальных обвинений против лидера оппозиции. В международных новостях украинское агентство Укринформ ранее сообщало, что в ноябре прошлого года в Албании оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента как акт протеста против все более авторитарного правления социалистов.

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