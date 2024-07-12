В Албанії протестувальники закидали будівлю уряду «коктейлями Молотова» та влаштували бійки з поліцією

Опозиція вимагає відставки прем’єр-міністра Албанії.

Джерело фото: Reuters

Тисячі опозиційних протестувальників в Тирані закидали будівлю уряду та мерію коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки. Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.

Масштабні акції протесту відбулися перед офісом Рами та офісом мера столиці Тирани, який також представляє Соціалістичну партію, до якої належить прем’єр-міністр. Поліція не втручалася в хід протестів, але активно гасила вогонь від запальних сумішей, які були кинуті у напрямку будівель, що поставило під загрозу життя кількох офіцерів. Звісток про постраждалих не надходив.

Опозиційні сили також вимагали звільнення лідера опозиції Салі Беріші, який перебуває під домашнім арештом та під слідством за звинуваченням у корупції під час його прем’єрства у 2005-2013 роках. Беріша відкидає всі звинувачення і заявляє про політичну помсту з боку Рами з метою змусити опонентів мовчати.

Чинний прем’єр-міністр Албанії Еді Рама утримується при владі з 2013 року і виграв усі парламентські та місцеві вибори. Він не надав коментарів щодо останніх подій, проте регулярно заперечує всі обвинувачення, висунуті його опонентами.

Поки що прокуратура не прийняла рішення щодо висування офіційних звинувачень проти лідера опозиції. У міжнародних новинах українське агентство Укрінформ раніше повідомляло, що у листопаді минулого року в Албанії опозиційні депутати зірвали засідання парламенту як акт протесту проти все більш авторитарного правління соціалістів.

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