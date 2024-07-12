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Свідки у суді: які права, обов’язки та за що можна отримати штраф

22:18, 12 липня 2024
Українцям нагадали, хто може та не може бути свідком, а також розповіли про обов'язки свідка.
Свідки у суді: які права, обов’язки та за що можна отримати штраф
Фото: flsa6.gov
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Черкаський апеляційний суд нагадав права та обов’язки свідків у суді.

Хто може бути свідком?

Cвідком може бути будь-яка особа, якій відомі обставини, що стосуються справи. Це означає, що до суду можуть бути викликані не лише ті, хто безпосередньо бачив або чув про події, що розслідуються, але й ті, хто володіє будь-якою інформацією, яка може бути корисною для розгляду справи.

Обов'язки свідка:

З'явитися до суду за викликом у визначений час та місце.

Дати правдиві показання про відомі йому обставини справи.

За відсутності заперечень сторін справи, свідок може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції навіть за наявності заперечень сторін, якщо свідок не може з'явитися до суду через поважні причини (хвороба, похилий вік, інвалідність тощо).

У разі неможливості прибуття до суду та участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції свідок зобов'язаний завчасно повідомити про це суд.

Хто не може бути допитаний як свідок?

Недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на лікуванні у психіатричному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини справи або давати показання.

Особи, які зобов'язані зберігати в таємниці відомості, отримані ними у зв'язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг медіації (адвокати, медиатори).

Священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді.

Судді та присяжні - про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, або про інформацію, що стала відома судді під час врегулювання спору за його участю.

Інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи міжнародним договором.

Відмова свідка від давання показань:

Свідок має право відмовитися давати показання лише у випадках, передбачених законом. Зокрема, він може не давати показання проти себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів.

Якщо свідок відмовляється давати показання без поважних причин, суд може накласти на нього штраф.

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