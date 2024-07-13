У столиці збільшили кількість транспорту, в якому можна оплатити проїзд через застосунок Київ Цифровий

Валідувати поїздки в застосунку тепер можна на низці автобусних маршрутів.

Джерело фото: КП ГІОЦ

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З 12 липня у столиці на автобусних маршрутах № 6, 21, 40, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 61, 70, 73, 77, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114 можна валідувати оплату проїзду через застосунок Київ Цифровий. Про це повідомили у КМДА.

Як працює новий сервіс

Необхідно виконати наступні кроки:

1) відсканувати QR-код на наліпці або плакаті у транспорті, чи ввести бортовий номер;

2) натиснути «К» – «Оплата проїзду» в застосунку Київ Цифровий;

3) просканувати QR-код на плакаті або наліпці у транспорті;

4) оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо пасажир не має встановленого застосунку Київ Цифровий, після сканування QR-коду він буде спрямований до завантаження в маркетах.

Новий сервіс раніше запрацював на трамвайних маршрутах Подільського депо. У трамваях № 11-К, 12-К, 15, 16-К, 17, 18 та 19-K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами.

Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширений, заявили у КМДА.

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