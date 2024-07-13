В столице увеличили количество транспорта, в котором можно оплатить проезд через приложение Киев Цифровой

Валидировать поездки теперь можно на ряде автобусных маршрутов.

Источник фото: КП ГИОЦ

С 12 июля в столице на автобусных маршрутах №6, 21, 40, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 61, 70, 73, 77, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114 можно валидировать оплату проезда через приложение Киев Цифровой. Об этом сообщили в КГГА.

Как работает новый сервис

Необходимо выполнить следующие шаги:

1) отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;

2) нажать «К» – «Оплата проезда» в приложении Киев Цифровой;

3) просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;

4) оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если у пассажир не иеет установленного приложения Киев Цифровой, после сканирования QR-кода он будет направлен к загрузке в маркетах.

Новый сервис раньше заработал на трамвайных маршрутах Подольского депо. В трамваях №11-К, 12-К, 15, 16-К, 17, 18 и 19-K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами.

После завершения тестирования соответствующий список маршрутов будет расширен, заявили в КГГА.

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