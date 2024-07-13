В Румынии недалеко от границы с Украиной произошло землетрясение

Источник фото: Shutterstock

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В пятницу вечером, 12 июля, в 20 км от границы с Украиной произошло землетрясение.

Главный центр специального контроля зарегистрировал его с территории Румынии, магнитудой 3,9 (по шкале Рихтера) на глубине 26 км в 20:39.

По классификации землетрясение было отнесено к ощутимым.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что фанаты американской певицы Тейлор Свифт вызвали повышение сейсмической активности на концерте в Цюрихе, Швейцария.

Так, 9 июля во время концерта Тейлор Свифт были зафиксированы сейсмические колебания. Сейсмологи отмечают, что подобные колебания вызываются синхронными скачками и танцами зрителей.

Этот случай не первый, когда массовые мероприятия влекут за собой локальные сейсмические явления.

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