ГПСУ временно запретила подъем на гору Пип Иван и посещение некоторых туристических маршрутов

Госпогранслужба ввела некоторые временные режимные ограничения в полосе местности вдоль государственной границы в Ивано-Франковской области.

Источник фото: ГПСУ

Госпогранслужба ввела некоторые временные режимные ограничения в полосе местности вдоль государственной границы в пределах Зеленской, Белоберезской объединенных территориальных общин Верховинского района Ивано-Франковской области.

Следовательно, запрещено посещение следующих туристических маршрутов в пределах Ивано-Франковской области: урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы, долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснерка, горы Чавчин, Смотрин, Ушастый камень, Пип Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Явирник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоичная, Дуконя, Пниев, озеро Маричайка и Кривопольский перевал.

Также запрещается нахождение лиц (кроме задействованных в проведении сельскохозяйственных работ и тех, что находятся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования) на расстоянии ближе 5 км до государственной границы за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения, предоставленного пограничным отрядом.

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