ДПСУ тимчасово заборонила підйом на гору Піп Іван та відвідування деяких туристичних маршрутів

Держприкордонслужба запровадила деякі тимчасові режимні обмеження в смузі місцевості вздовж державного кордону в Івано-Франківській області.

Джерело фото: ДПСУ

Держприкордонслужба запровадила деякі тимчасові режимні обмеження в смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району Івано-Франківської області.

Відтак заборонено відвідування наступних туристичних маршрутів в межах Івано-Франківської області: урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі, полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка, гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в, озеро Марічайка та Кривопільський перевал.

Також забороняється знаходження осіб (крім задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт та тих, що перебувають на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування) на відстані ближче 5 км до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу наданого прикордонним загоном.

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