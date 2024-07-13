У Румунії неподалік кордону з Україною стався землетрус.

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У п’ятницю ввечері, 12 липня, за 20 км від кордону з Україною стався землетрус.

Головний центр спеціального контролю зареєстровав його з території Румунії, магнітудою 3,9 (за шкалою Ріхтера) на глибині 26 км о 20:39.

За класифікацією землетрус віднесли до відчутних.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що фанати американської співачки Тейлор Свіфт спричинили підвищення сейсмічної активності на концерті в Цюриху, Швейцарія.

Так, 9 липня під час концерту Тейлор Свіфт було зафіксовано сейсмічні коливання.

Сейсмологи відзначають, що подібні коливання викликаються синхронними стрибками та танцями глядачів.

Цей випадок не перший, коли масові заходи спричиняють локальні сейсмічні явища.

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