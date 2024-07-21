На Закарпатті судитимуть чоловіка, який за $2300 планував переправити військовозобов'язаного до Румунії

Маршрут мав пролягати через річку Тиса.

На Закарпатті судитимуть жителя Рахова, який за $2300 планував переправити військовозобов'язаного до Румунії. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що маршрут мав розпочинатися в с. Ділове Рахівського району та пролягати через р. Тиса. Закарпатець завчасно надав чоловіку поради щодо майбутнього переправлення та способи, як обійти стаціонарні контрольні пости Держприкордонслужби.

У квітні цього року правоохоронці затримали переправника у м. Рахів. Він саме зустрівся з «клієнтом» і одержав від нього аванс за незаконний перетин кордону у розмірі 1000 доларів. Після цього громадянину обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести заставу.

Наразі обвинувальний акт скеровано в Тячівський районний суд.

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