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На Закарпатье будут судить мужчину, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию

15:23, 21 июля 2024
Маршрут должен был пролегать через реку Тиса.
На Закарпатье будут судить мужчину, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию
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На Закарпатье будут судить жителя Рахова, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что маршрут должен был начинаться в с. Деловое Раховского района и пролегать через р. Тиса. Закарпатец заблаговременно предоставил мужу советы по предстоящей переправке и способам, как обойти стационарные контрольные посты Госпогранслужбы.

В апреле этого года правоохранители задержали переправщика в г. Рахов. Он как раз встретился с «клиентом» и получил от него аванс за незаконное пересечение границы в размере 1000 долларов. После этого гражданину избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Тячевский районный суд.

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