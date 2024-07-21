На Закарпатье будут судить мужчину, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию

Маршрут должен был пролегать через реку Тиса.

На Закарпатье будут судить жителя Рахова, который за $2300 планировал переправить военнообязанного в Румынию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что маршрут должен был начинаться в с. Деловое Раховского района и пролегать через р. Тиса. Закарпатец заблаговременно предоставил мужу советы по предстоящей переправке и способам, как обойти стационарные контрольные посты Госпогранслужбы.

В апреле этого года правоохранители задержали переправщика в г. Рахов. Он как раз встретился с «клиентом» и получил от него аванс за незаконное пересечение границы в размере 1000 долларов. После этого гражданину избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

В настоящее время обвинительный акт направлен в Тячевский районный суд.

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