Начисляется ли НДС на продажу и безвозмездную поставку подарочных сертификатов: разъяснение

Операции по продаже и безвозмездной поставке другим лицам подарочных сертификатов, предусматривающих их обмен на товары/услуги, облагаются НДС в общеустановленном порядке по основной ставке.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, подлежат ли налогообложению НДС операции по продаже и безвозмездной поставке подарочных сертификатов, предусматривающих их обмен на товары.

Согласно п. 185.1 НКУ объектом налогообложения является, в частности, снабжение товаров, место снабжения которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и передаче права собственности на объекты залога заемщику (кредитору), на товары, передаваемые на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/ арендатору.

В соответствии с п. 188.1 НКУ база налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости с учетом общегосударственных налогов и сборов (кроме акцизного налога, начисляемого в соответствии с пп. 213.1.9 и 213.1.14 НКУ, сбора на обязанность обязательное государственное пенсионное страхование, взимаемое со стоимости услуг сотовой подвижной связи, налога на добавленную стоимость и акцизного налога на спирт этиловый, используемое производителями – субъектами хозяйствования для производства лекарственных средств, в том числе компонентов крови и производимых из них препаратов (кроме лекарственных средств в виде бальзамов и эликсиров).

При этом база налогообложения операций по поставке товаров/услуг не может быть ниже цены приобретения таких товаров/услуг, база налогообложения операций по поставке самостоятельно изготовленных товаров/услуг не может быть ниже обычных цен, а база налогообложения операций по поставке внеоборотных активов не может быть ниже балансовой (остаточной) стоимости по данным бухгалтерского учета, сложившейся по состоянию на начало отчетного (налогового) периода, в течение которого осуществляются такие операции (в случае отсутствия учета внеоборотных активов – исходя из обычной цены), за исключением:

товаров (услуг), цены на которые подлежат государственному регулированию;

газа, поставляемого для нужд населения;

электрической энергии, цена которой сложилась на рынке электрической энергии.

В состав договорной (контрактной) стоимости включаются любые суммы средств, стоимость материальных и нематериальных активов, передаваемых налогоплательщику непосредственно покупателем или через любое третье лицо в связи с компенсацией стоимости товаров/услуг. В состав договорной (контрактной) стоимости не включаются суммы неустойки (штрафов и/или пени), три процента годовых от просроченной суммы и инфляционные расходы, возмещение ущерба, в том числе возмещение упущенной выгоды по решениям международных коммерческих и инвестиционных арбитражей или иностранных судов полученные налогоплательщиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Таким образом, операции по продаже и безвозмездной поставке другим лицам подарочных сертификатов, предусматривающих их обмен на товары/услуги, облагаются НДС в общеустановленном порядке по основной ставке.

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