Стало известно, может ли семейный врач приезжать по вызову домой к пациенту

В Украине первичную медицинскую помощь оказывают при личном приеме в медучреждении.
В то же время семейный врач может уехать к пациенту домой. Стало известно, в каких случаях врач может приехать. Об этом напомнили в Национальной службе здоровья Украины.
Так, в соответствии с Порядком оказания первичной медицинской помощи:
Кроме того, врач может предоставить консультацию по телефону или с помощью видеосвязи, если решит, что это целесообразно.
Однако в случае неотложных состояний, когда человек нуждается в экстренной помощи специалистов, нужно звонить в скорую по телефону 103, а не семейному врачу.
Также если вы вернулись из-за границы, можете обратиться к своему семейному врачу. Декларация о выборе врача остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача.
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