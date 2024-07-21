Стало известно, может ли семейный врач приезжать по вызову домой к пациенту

Семейный врач может уехать к пациенту домой, но не всегда.

В Украине первичную медицинскую помощь оказывают при личном приеме в медучреждении.

В то же время семейный врач может уехать к пациенту домой. Стало известно, в каких случаях врач может приехать. Об этом напомнили в Национальной службе здоровья Украины.

Так, в соответствии с Порядком оказания первичной медицинской помощи:

семейный врач обязан оказывать первичную медицинскую помощь при личном приеме пациента в медучреждении;

врач может уехать в отдельных случаях к человеку на дом, если считает это целесообразным, но он не обязан этого делать и может отказать;

обстоятельства, например, такие, что пациенту далеко ехать в медучреждение или нет денег на проезд, не являются аргументами для выезда врача домой.

Кроме того, врач может предоставить консультацию по телефону или с помощью видеосвязи, если решит, что это целесообразно.

Однако в случае неотложных состояний, когда человек нуждается в экстренной помощи специалистов, нужно звонить в скорую по телефону 103, а не семейному врачу.

Также если вы вернулись из-за границы, можете обратиться к своему семейному врачу. Декларация о выборе врача остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача.

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