Стало відомо, чи може сімейний лікар приїжджати на виклик додому до пацієнта

Сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому, але не завжди.

В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі.

Водночас сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому. Стало відомо, у яких випадках лікар може приїхати. Про це нагадали у Національній службі здоров’я України..

Так, відповідно до Порядку надання первинної медичної допомоги:

сімейний лікар зобов’язаний надавати первинну медичну допомогу під час особистого прийому пацієнта у медустанові;

лікар може виїхати в окремих випадках до людини додому, якщо вважає це доцільним, але він не зобов’язаний цього робити і може відмовити;

обставини, наприклад, такі, що пацієнту далеко їхати в медустанову або немає грошей на проїзд, не є аргументами для виїзду лікаря додому.

Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку, якщо вирішить, що це доцільно.

Однак у разі невідкладних станів, коли людина потребує екстреної допомоги фахівців, потрібно телефонувати у «швидку» за телефоном 103, а не сімейному лікарю.

Також якщо ви повернулися з-за кордону, можете звернутися до свого сімейного лікаря. Декларація про вибір лікаря залишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте у лікаря.

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