Стало відомо, чи може сімейний лікар приїжджати на виклик додому до пацієнта

В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі.
Водночас сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому. Стало відомо, у яких випадках лікар може приїхати. Про це нагадали у Національній службі здоров’я України..
Так, відповідно до Порядку надання первинної медичної допомоги:
Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку, якщо вирішить, що це доцільно.
Однак у разі невідкладних станів, коли людина потребує екстреної допомоги фахівців, потрібно телефонувати у «швидку» за телефоном 103, а не сімейному лікарю.
Також якщо ви повернулися з-за кордону, можете звернутися до свого сімейного лікаря. Декларація про вибір лікаря залишається чинною, незалежно від того, як часто ви буваєте у лікаря.
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