Російській блогерці Анастасії Івлєєвій закрили виїзд із рф через борги

Борг блогерки перевищує 20,9 млн рублів.

Джерело фото: KP.UA

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Популярній блогерці Анастасії Івлєєвій заборонили виїзд із росії через значні податкові заборгованості, повідомляють російські ЗМІ 21 липня. Через борги у неї заарештували автомобіль Lamborghini Urus.

Наразі борг Івлєєвої перед Федеральною податковою службою становить 20,9 мільйона рублів. Її вже розшукують пристави, повідомляє Telegram-канал.

Відомо, що блогерка вже третій місяць не сплачує податки, і сума заборгованості постійно зростає. До основної суми боргу додалися штрафи за ухилення від сплати податків. Рахунки Івлєєвої наразі заблоковано.

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