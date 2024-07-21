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Nestlе фільтрувала забруднену воду і продавала її як «природну мінеральну», – розслідування

12:59, 21 липня 2024
Foodwatch звинувачує Nestlé у шахрайстві з мінеральною водою на 3 мільярди євро.
Nestlе фільтрувала забруднену воду і продавала її як «природну мінеральну», – розслідування
Джерело фото: ukrinform
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Компанія Nestlé опинилася в центрі гучного скандалу, після того як з’ясувалося, що вона фільтрує забруднену воду забороненими методами і продає її як «природну мінеральну воду». Розслідування медіа показало, що джерела мінеральної води у Франції, що постачали продукцію Nestlé, були забруднені фекаліями, бактеріями Escherichia coli та пестицидами.

Незалежна дослідницька платформа Mediapart повідомила, що шахрайство компанії за останні 15 років оцінили у €3 мільярди.  У лютому цього року Міжнародна організація споживачів foodwatch подала позов проти Nestlé та французького виробника мінеральної води Sources Alma, що є частиною європейського ринку з 1954 року і має 45 виробничих майданчиків.

«Nestlé, очевидно, десятиліттями продавала мільярди пляшок води, яка не мала нічого спільного з «природною мінеральною водою»: у Франції, Європі і навіть у всьому світі, а споживачі були зовсім не в курсі», — заявила Інгрід Крагл з foodwatch France.

Наступного тижня Європейська комісія планує опублікувати звіт про розслідування дій французької влади у цій справі. За директивою ЄС, «природна мінеральна вода» повинна бути первозданно чистою та надходити з підземних джерел, захищених від забруднення. Виробництво та переробка такої води дозволяють лише певні методи очищення, які, як стверджується, не використовуються Nestlé та Sources Alma.

Представник Nestlé відкинув заяви Mediapart, зазначивши, що компанія не погоджується з наведеними цифрами та методами розрахунків.

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