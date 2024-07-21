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Азербайджан розглядає можливість постачання газу до Європи через Україну

12:41, 21 липня 2024
Азербайджан обговорює можливість нового контракту після кінця угоди з росією, – Ільхам Алієв.
Азербайджан розглядає можливість постачання газу до Європи через Україну
Фото з відкритих джерел
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з росією наприкінці року, передає Bloomberg.

Алієв зазначив, що переговори між Україною, ЄС та росією тривають, і всі сторони зацікавлені в продовженні постачання газу. «Ми допоможемо, якщо зможемо. Гадаю є можливість продовжити цю угоду», — заявив Алієв на конференції у місті Шуша в суботу.

Президент також підкреслив, що у разі зупинки постачання російського газу через Україну, Австрія та Словаччина можуть стикнутися з серйозними проблемами, оскільки їм доведеться переплачувати «сотні мільйонів» для закупівлі газу з інших джерел.

Алієв додав, що Азербайджан продовжує бути «обережним», враховуючи попередні непорозуміння, коли його звинувачували в реекспорті російського газу. Він також зазначив, що видобуток газу в Азербайджані має зрости завдяки новим та чинним проектам на Каспійському морі.

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