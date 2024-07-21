Азербайджан рассматривает возможность поставок газа в Европу через Украину

Азербайджан обсуждает возможность нового контракта после конца соглашения с россией, – Ильхам Алиев.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с просьбой поставлять природный газ в Европу через Украину после окончания действующего контракта с россией в конце года, передает Bloomberg.

Алиев отметил, что переговоры между Украиной, ЕС и россией продолжаются, и все стороны заинтересованы в продолжении поставок газа. «Мы поможем, если сможем. Думаю есть возможность продлить это соглашение», - заявил Алиев на конференции в городе Шуша в субботу.

Президент также подчеркнул, что в случае остановки поставок российского газа через Украину, Австрия и Словакия могут столкнуться с серьезными проблемами, поскольку им придется переплачивать «сотни миллионов» для закупки газа из других источников.

Алиев добавил, что Азербайджан продолжает быть «осторожным», учитывая предыдущие недоразумения, когда его обвиняли в реэкспорте российского газа. Он также отметил, что добыча газа в Азербайджане должна вырасти благодаря новым и действующим проектам на Каспийском море.

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