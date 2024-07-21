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Nestlе фильтровала загрязненную воду и продавала ее как «природную минеральную», – расследование

12:59, 21 июля 2024
Foodwatch обвиняет Nestlé в мошенничестве с минеральной водой на 3 миллиарда евро.
Nestlе фильтровала загрязненную воду и продавала ее как «природную минеральную», – расследование
Источник фото: ukrinform
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Компания Nestlé оказалась в центре громкого скандала, после того как выяснилось, что она фильтрует загрязненную воду запрещенными методами и продает ее как «природную минеральную воду». Расследование медиа показало, что источники минеральной воды во Франции, поставлявшие продукцию Nestlé, были загрязнены фекалиями, бактериями Escherichia coli и пестицидами.

Независимая исследовательская платформа Mediapart сообщила, что мошенничество компании за последние 15 лет оценили в €3 миллиарда. В феврале этого года Международная организация потребителей foodwatch подала иск против Nestlé и французского производителя минеральной воды Sources Alma, которая является частью европейского рынка с 1954 года и имеет 45 производственных площадок.

«Nestlé, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с «природной минеральной водой»: во Франции, Европе и даже во всем мире, а потребители были совсем не в курсе», - заявила Ингрид Крагл из foodwatch France.

На следующей неделе Европейская комиссия планирует опубликовать отчет о расследовании действий французских властей в этом деле. По директиве ЕС, «природная минеральная вода» должна быть первозданно чистой и поступать из подземных источников, защищенных от загрязнения. Производство и переработка такой воды позволяют только определенные методы очистки, которые, как утверждается, не используются Nestlé и Sources Alma.

Представитель Nestlé отверг заявления Mediapart, отметив, что компания не согласна с приведенными цифрами и методами расчетов.

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