Российской блогерше Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из рф из-за долгов

Долг блогерши превышает 20,9 млн рублей.

Источник фото: KP.UA

Популярному блогеру Анастасии Ивлеевой запретили выезд из россии из-за значительных налоговых задолженностей, сообщают российские СМИ 21 июля. Из-за долгов у нее арестовали автомобиль Lamborghini Urus.

Сейчас долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой составляет 20,9 миллиона рублей. Ее уже разыскивают приставы, сообщает Telegram-канал.

Известно, что блогерша уже третий месяц не платит налоги, и сумма задолженности постоянно растет. К основной сумме долга добавились штрафы за уклонение от уплаты налогов. Счета Ивлеевой сейчас заблокированы.

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