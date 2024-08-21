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На Закарпатті підозрюють підрядників у розкраданні 5 млн гривень на ремонті дороги

16:28, 21 серпня 2024
На Закарпатті підозрюють керівників підрядних компаній у завищенні вартості дорожніх робіт і розкраданні бюджетних коштів.
На Закарпатті підозрюють підрядників у розкраданні 5 млн гривень на ремонті дороги
Джерело фото: npu.gov.ua
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У Закарпатській області правоохоронці повідомили про підозру керівникам підрядних організацій, які підозрюються в розкраданні понад 5 млн гривень, виділених на ремонт автодороги. Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, підозрювані завищували вартість виконаних робіт, водночас фактично проводили їх у меншому обсязі. Внаслідок цього зловмисники незаконно заволоділи бюджетними коштами, за що їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Схему розкрадання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань Закарпаття та слідчі слідчого управління обласної поліції. Переможцем тендерів на ремонт ділянок автодороги стали комерційні структури, які, як встановило слідство, були підконтрольні одній особі.

Зловмисники вносили неправдиві відомості до звітної документації, зокрема щодо завищення обсягів виконаних робіт та їх вартості. На підставі цих фіктивних документів на рахунки підрядних організацій були перераховані бюджетні кошти. За результатами експертиз встановлено, що сума збитків сягає 5 млн грн.

Керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру за ч. 3 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зараз тривають заходи щодо відшкодування завданих державі збитків. Розслідування проводилося у співпраці з працівниками СБУ Закарпаття, а процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

За подібні злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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