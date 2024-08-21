На Закарпатье подозревают подрядчиков в хищении 5 млн гривен на ремонте дороги

На Закарпатье подозревают руководителей подрядных компаний в завышении стоимости дорожных работ и хищении бюджетных средств.

Источник фото: npu.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители сообщили о подозрении руководителям подрядных организаций, которые подозреваются в хищении более 5 млн гривен, выделенных на ремонт автодороги. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, подозреваемые завышали стоимость выполненных работ, в то же время фактически проводили их в меньшем объеме. В результате злоумышленники незаконно завладели бюджетными средствами, за что им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Схему хищения разоблачили оперативники управления стратегических расследований Закарпатья и следователи следственного управления областной полиции. Победителем тендеров на ремонт участков автодороги стали коммерческие структуры, которые, как установило следствие, были подконтрольны одному лицу.

Злоумышленники вносили ложные сведения в отчетную документацию, в частности по завышению объемов выполненных работ и их стоимости. На основании этих фиктивных документов на счета подрядных организаций были перечислены бюджетные средства. По результатам экспертиз установлено, что сумма убытков достигает 5 млн грн.

Руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении по ч. 3 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба. Расследование проводилось в сотрудничестве с работниками СБУ Закарпатья, а процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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