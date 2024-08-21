ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей в Богунский районный суд города Житомира

Рассмотрение вопроса пройдет 11 сентября.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Богунский районный суд города Житомира 1 судьи.

Рассмотрение вопроса пройдет 11 сентября в 10 часов.

В ВККС сообщили, что судья, который выразил намерение быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

Документы принимаются по адресу ВККС: почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected]

Время для личного представления документов:

с понедельника по четверг с 8 часов до 12 часов и с 12 часов до 16 часов

в пятницу с 8 часов до 12 часов и с 12:45 до 15 часов

"Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие прислать документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью)", - сообщили в ВККС.

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