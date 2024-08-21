Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей в Богунский районный суд города Житомира

12:50, 21 августа 2024
Рассмотрение вопроса пройдет 11 сентября.
ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей в Богунский районный суд города Житомира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Богунский районный суд города Житомира 1 судьи.

Рассмотрение вопроса пройдет 11 сентября в 10 часов.

В ВККС сообщили, что судья, который выразил намерение быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

Документы принимаются по адресу ВККС: почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected]

Время для личного представления документов:

с понедельника по четверг с 8 часов до 12 часов и с 12 часов до 16 часов

в пятницу с 8 часов до 12 часов и с 12:45 до 15 часов

"Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие прислать документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью)", - сообщили в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК

Акт можно получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления и районные госадминистрации.

Срок полномочий Общественного совета международных экспертов может быть продлен до заполнения вакансий в ВАКС

Комитет по антикоррупционной политике рекомендовал продлить полномочия Общественного совета международных экспертов до заполнения вакансий в Высшем антикоррупционном суде, а не до 1 ноября 2025 года.

Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Парламент принял закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

«Один спор – один процесс» как главное требование эффективного судопроизводства – позиция Верховного Суда по делу о пенсии военнослужащего за выслугу лет

Верховный Суд обратил внимание на то, что эффективное судопроизводство, особенно в спорах по социальной защите, предусматривает применение принципа «один спор – один процесс».

Представители ЕС смогут проводить проверки в помещениях любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС – ратифицировано Соглашение

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Голяшкін
    Олег Голяшкін
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва