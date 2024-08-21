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ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до Богунського районного суду міста Житомира

12:50, 21 серпня 2024
Розгляд питання відбуватиметься 11 вересня.
ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до Богунського районного суду міста Житомира
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Богунського районного суду міста Житомира 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 11 вересня о 10 годині.

У ВККС повідомили, що суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою ВККС: поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected]

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 8 години  до 12 години та з 12 години до 16 години

у п’ятницю з 8 години до 12 години та з 12:45 до 15 години

"Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом)", - повідомили у ВККС. 

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