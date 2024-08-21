У Києві підприємці незаконно заволоділи частиною підвалу житлового будинку і створили там м’ясний цех

Чотирьом підприємцям та директору КП висунули підозру за незаконне заволодіння частиною підвалу житлового будинку в Києві.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура оголосила про підозру чотирьом підприємцям та директору комунального підприємства у зв’язку з незаконним заволодінням частини підвалу житлового будинку і створенням там м’ясного цеху. Загальна вартість комунальної нерухомості становить 3,5 млн грн.

Підприємці, які орендували нежитлові приміщення на першому поверсі будинку по вул. Академіка Доброхотова, знали, що ці приміщення технічно з’єднані з підвалом через вантажний ліфт і окремий сходовий марш. Попри це, вони самовільно переобладнали підвал у цех для обробки та зберігання м’ясної продукції.

Згодом підприємці спробували оформити право власності на цю частину нерухомості, купивши приміщення у особи, яка незаконно заволоділа ними шляхом підробки документів. Внаслідок цих дій нежитлові приміщення площею понад 500 кв. м, що оцінюються в 3,5 млн грн, вибули з комунальної власності.

Солом’янська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Чотирьом підприємцям висунуто звинувачення у шахрайському заволодінні частиною комунального приміщення за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

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