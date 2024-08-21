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В Киеве предприниматели незаконно завладели частью подвала жилого дома и создали там мясной цех

15:06, 21 августа 2024
Четырем предпринимателям и директору КП выдвинули подозрение за незаконное завладение частью подвала жилого дома в Киеве.
В Киеве предприниматели незаконно завладели частью подвала жилого дома и создали там мясной цех
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Киевская городская прокуратура объявила о подозрении четырем предпринимателям и директору коммунального предприятия в связи с незаконным завладением части подвала жилого дома и созданием там мясного цеха. Общая стоимость коммунальной недвижимости составляет 3,5 млн грн.

Предприниматели, которые арендовали нежилые помещения на первом этаже дома по ул. Академика Доброхотова, знали, что эти помещения технически соединены с подвалом через грузовой лифт и отдельный лестничный марш. Несмотря на это, они самовольно переоборудовали подвал в цех для обработки и хранения мясной продукции.

Впоследствии предприниматели попытались оформить право собственности на эту часть недвижимости, купив помещение у лица, которое незаконно завладело ими путем подделки документов. В результате этих действий нежилые помещения площадью более 500 кв. м, оцениваемые в 3,5 млн грн, выбыли из коммунальной собственности.

Соломенская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района г. Киева» за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Четырем предпринимателям предъявлено обвинение в мошенническом завладении частью коммунального помещения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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