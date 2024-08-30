У Волинській області заборонили проводити масові заходи без спеціального погодження з військовими

Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення.

На території Волинської області заборонили проводити масові заходи без відповідного погодження. Відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення», - зазначив Погуляйко.

За його словами, якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією. Якщо - обласного рівня, то з Волинською обласною військовою адміністрацією.

«Таке рішення прийняли у зв’язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно», - додав очільник ОВА.

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