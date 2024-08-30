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В Волынской области запретили проводить массовые мероприятия без специального согласования с военными

19:25, 30 августа 2024
Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
В Волынской области запретили проводить массовые мероприятия без специального согласования с военными
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На территории Волынской области запретили проводить массовые мероприятия без соответствующего согласования. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны, сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

«Организаторам мер нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позже, чем за 10 дней до даты его проведения», - отметил Погуляйко.

По его словам, если массовое мероприятие будет проходить на территории общины, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией. Если – областного уровня, то с Волынской областной военной администрацией.

«Такое решение приняли в связи с ситуацией безопасности и в ответ на случаи нарушения общественного порядка, которые имели место недавно», - добавил глава ОВА.

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