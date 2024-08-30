В Волынской области запретили проводить массовые мероприятия без специального согласования с военными

Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

На территории Волынской области запретили проводить массовые мероприятия без соответствующего согласования. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны, сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

«Организаторам мер нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позже, чем за 10 дней до даты его проведения», - отметил Погуляйко.

По его словам, если массовое мероприятие будет проходить на территории общины, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией. Если – областного уровня, то с Волынской областной военной администрацией.

«Такое решение приняли в связи с ситуацией безопасности и в ответ на случаи нарушения общественного порядка, которые имели место недавно», - добавил глава ОВА.

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